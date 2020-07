Nova temporada do Campeonato Alemão vai começar em 18 de setembro

A Federação de Futebol da Alemanha anunciou nesta sexta-feira que a nova temporada do Campeonato Alemão terá início em 18 de setembro, mais de um mês depois do começo da competição disputada em 2019-2020. O atraso e as mudanças se devem à paralisação do último campeonato em razão da pandemia do novo coronavírus.

A nova temporada na Alemanha, ao contrário do que geralmente acontece, não começará com a Supercopa, que reúne os vencedores do Alemão e da Copa da Alemanha. O troféu será disputado somente no dia 30 de setembro. E o primeiro jogo da temporada será pela Copa nacional, antes ainda do dia 18.

Com o atraso de pouco mais de um mês, o calendário alemão vai permitir que seus clubes disputem a fase final das competições europeias, concentradas em agosto, e ainda válidas pela temporada 2019-2020. Neste período, incluindo o início de setembro, a seleção da Alemanha também deve entrar em campo.

O fim do Campeonato Alemão está marcado para 22 de maio de 2021, com um período de intervalo até a disputa da Eurocopa, que deveria ter sido disputada neste ano, mas foi adiada também devido à pandemia. A competição entre seleções começará no dia 11 de junho do próximo ano.

Para encaixar todas as suas datas neste período, a Federação de Futebol da Alemanha estendeu os jogos até 23 de dezembro e decidiu retomar as partidas já em 2 de janeiro. Geralmente, o Alemão tem recesso maior no fim do ano e só retorna no fim de janeiro.

A federação não confirmou se haverá presença de torcedores nas partidas da nova temporada. No retorno do Alemão, após a paralisação causada pela pandemia, todos os jogos foram disputados com arquibancadas vazias.

Porém, a liga que organiza o Alemão afirmou que vai apoiar iniciativas dos clubes em trabalhar em parceria com autoridades de saúde para avaliar planos de retomar a presença dos fãs de forma segura aos estádios.