Nova vitória deixa Atlético de Madrid mais perto do título espanhol

VALÊNCIA - O Atlético de Madrid segue confortável na liderança do Campeonato Espanhol e cada vez mais perto de conquistar o título nacional. Neste domingo, o time cumpriu o seu objetivo e derrotou o Valencia por 1 a 0, fora de casa, no Estádio Mestalla, em partida válida pela 35ª rodada, conquistando a nona vitória consecutiva no torneio.

Assim, o Atlético de Madrid chegou aos 88 pontos, com três jogos ainda a disputar na sua luta para ser campeão espanhol. Com um jogo a menos, o Real Madrid é o vice-líder com 82 pontos. O Barcelona, que ainda vai entrar em campo neste domingo para encarar o Villarreal, fora de casa, é o terceiro com 81 pontos.

Neste domingo, o Atlético de Madrid dominou o primeiro tempo da partida, criou as principais oportunidades de gol e abriu o placar nos minutos finais. Aos 42, Gabi lançou na área, o goleiro Guaita saiu mal da meta e Raúl García se aproveitou para tocar de cabeça para as redes. Na etapa final, o Valencia equilibrou o duelo e teve chances de empatar, uma delas com o brasileiro Jonas, enquanto o Atlético de Madrid também teve as suas oportunidades - Diego Costa desperdiçou duas.

Já no final do duelo, o time visitante teve Juanfran expulso, mas mesmo assim o Atlético conseguiu manter o placar favorável, que o deixou um pouco mais perto do título nacional. Também neste domingo, o Almería ganhou uma sobrevida na luta contra o rebaixamento ao derrotar o Espanyol por 2 a 1, fora de casa. Com o triunfo, o time chegou aos 33 pontos, na 18ª colocação, ainda dentro da zona de rebaixamento. Já o Espanyol está em 11º lugar, com 41 pontos.