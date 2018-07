Nova zaga agrada e Prass questiona volta de Lúcio no Palmeiras

A boa atuação da dupla de zaga formada por Tobio e Nathan no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro gerou questionamentos sobre qual seria a formação ideal da zaga do Palmeiras. Lúcio, até então titular absoluto, mas que não atuou na quarta-feira por estar machucado, já começa a ser contestado. Para o goleiro Fernando Prass, o retorno do experiente jogador não pode ser considerado como algo garantido.

"Acho que no futebol tem que ser assim. Quem tem nome, faz a sua história. O treinador decide quem está melhor em campo e o Dorival sempre fala que é para todo mundo trabalhar sério e firme, porque ele depende da gente e vai colocar sempre quem estiver melhor. O importante é ter opções", destacou o experiente goleiro.

Prass usa como exemplo o Cruzeiro, que além de ter um time forte, conta com um elenco numeroso e de qualidade. "Temos o Cruzeiro como exemplo. Se quer ter um grupo forte, é preciso ter opções. Ontem (quarta-feira) eles começaram com Alisson e Marquinhos e no segundo tempo entraram Ricardo Goulart e Dagoberto. Tem ainda o Julio Baptista. Na zaga, jogou o Léo e o Dedé e ainda tem o Bruno Rodrigo e o Manoel. É importante ter peças de reposição."

A delegação do Palmeiras chegou em São Paulo às 13h e o elenco se reapresenta às 16h. Para o jogo contra o Corinthians, sábado, no Pacaembu, Dorival Júnior terá os principais jogadores a disposição. Lúcio deve se recuperar de dores na coxa esquerda e o volante Marcelo Oliveira está de volta, após desfalcar o time por pertencer ao Cruzeiro.