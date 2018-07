Nova Zelândia avança à repescagem das Eliminatórias

Foi a quinta vitória em cinco partidas da seleção, que chegou a 15 pontos na liderança e abriu seis de vantagem para a própria Nova Caledônia, com apenas uma rodada a ser disputada. Na segunda-feira, os neozelandeses voltam a campo, diante de Ilhas Salomão, apenas para cumprir tabela. Assim como a Nova Caledônia, que pega o Taiti.

Nesta sexta-feira, a Nova Zelândia abriu o placar logo aos 10 minutos do primeiro tempo, com o atacante Chris Killen. No segundo tempo a Nova Caledônia saiu para o ataque e conseguiu o empate com Lolohea. Precisando de um gol para garantir vaga na repescagem, os neozelandeses foram para cima e marcaram aos 49 minutos do segundo tempo, com Tommy Smith.