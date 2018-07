Nova Zelândia e Peru se enfrentarão em 11 e 15 de novembro por vaga na Copa

As datas dos confrontos entre as seleções da Nova Zelândia e do Peru pela repescagem mundial das Eliminatórias para a Copa de 2018 estão definidas. Neste sábado, em concordância com o pedido realizado pelas ambas federações nacionais, a Fifa anunciou que os confrontos serão disputados nos dias 11 e 15 de novembro.

+ Guerrero explica gol salvador do Peru e admite: 'Não vi sinalização de 2 toques'

O duelo de ida será disputado em Wellington, enquanto o confronto de volta ocorrerá em Lima, as capitais dos países das duas equipes envolvidas. Esses duelos decisivos serão os primeiros da história entre as duas seleções.

A seleção que avançar no confronto estará garantida Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A Nova Zelândia se garantiu na repescagem após ser o vencedor do classificatório da Oceania. Já o Peru foi o quinto colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas, atrás de Brasil, Uruguai, Argentina e Colômbia, todos já garantidos na competição.

Inicialmente, o jogo de volta estava previsto para ser jogado em 14 de novembro, mas a Fifa aceitou o pedido para que a data fosse postergada em um dia por causa da extensa viagem envolvida.

A Nova Zelândia tentará se classificar para a sua terceira Copa do Mundo, depois de disputá-la em 1982 e 2010. Já o Peru participou em quatro oportunidades do torneio, mas a primeira delas em 1982.