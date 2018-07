Nova Zelândia estreia com vitória nas Eliminatórias da Copa Sempre favorita a ficar com a vaga destinada à Oceania, a Nova Zelândia começou bem sua caminhada nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Neste sábado, os neozelandeses venceram fácil a seleção de Fiji, por 3 a 1, em rodada dupla disputada em Port Moresby, na Papua Nova Guiné.