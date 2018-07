Nova Zelândia terá Fiji e Salomão pela frente na Oceania Como a Austrália joga as Eliminatórias da Ásia, a Nova Zelândia sobra no futebol da Oceania. Mas enfrentará a pior situação possível nas Eliminatórias da Copa de 2014. Os neozelandeses, terão pela frente, no Grupo B, as Ilhas Fiji, segunda melhor seleção do continente no ranking da Fifa.