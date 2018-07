Nova Zelândia vence e segue 100% nas Eliminatórias

O meia Michael McGlinchey foi o principal destaque do triunfo neozelandês ao marcar dois gols, aos 3 minutos do primeiro tempo e aos 49 minutos da etapa final. O outro gol da partida foi feito por Chris Killen aos 45 minutos do segundo tempo. Com a derrota, o Taiti segue sem pontuar.

Também nesta terça-feira, a Nova Caledônia goleou as Ilhas Salomão por 5 a 0, em casa, na cidade de Nouméa. Com o resultado, a equipe permanece na segunda colocação nas Eliminatórias da Oceania, agora com nove pontos. Já a seleção das Ilhas Salomão continua em terceiro lugar, com apenas três pontos.

A Nova Caledônia abriu 4 a 0 logo no primeiro tempo, com gols de Georges Gope-Fenepej, Roy Kayara, Iamel Kabeu e Cesar Lolohea. Lolohea voltou a marcar no segundo tempo, aos 45 minutos.

As duas últimas rodadas das Eliminatórias da Oceania serão disputadas apenas em março em de 2013. No dia 22, a Nova Zelândia receberá a Nova Caledônia, em duelo com caráter decisivo, e o Taiti vai encarar, em casa, as Ilhas Salomão. Na rodada final, em 26 de março, a Nova Caledônia enfrentará o Taiti em casa, enquanto as Ilhas Salomão receberá a Nova Zelândia.

A seleção que avançar na primeira posição nas Eliminatórias da Oceania vai disputar uma vaga na Copa do Mundo de 2014 contra a quarta colocada nas Eliminatórias da Concacaf.