Nova Zelândia vence Eliminatórias da Oceania e jogará repescagem para Copa do Mundo

A Nova Zelândia goleou as Ilhas Salomão por 5 a 0 nesta quarta-feira e garantiu vaga na repescagem para a Copa do Mundo conta um representante da Concacaf, provavelmente a Costa Rica. A conquista das Eliminatórias da Oceania coloca a Nova Zelândia na última etapa de disputa para que um representante do continente possa garantir vaga no Mundial. Vale dizer: a Oceania é o único continente que não possui vaga direta na Copa do Mundo.

A Nova Zelândia abriu o placar com gol de cabeça do zagueiro Bill Tuiloma. Um dos principais nomes do time, o atacante Chris Wood, do Newcastle, acertou o alvo e ampliou para 2 a 0 no fim do primeiro tempo. O terceiro gol foi marcado por Joe Bell, logo na volta do intervalo. Na metade do segundo tempo, com mais um cabeceio certeiro, Tuiloma fez 4 a 0. Ainda deu tempo de Matthew Garbett fechar o placar já nos acréscimos, 5 a 0.

Na repescagem, a Nova Zelândia enfrentará o quarto colocado das Eliminatórias da Concacaf, que será definido na noite desta quarta-feira. No momento, a posição é ocupada pela Costa Rica, que poderá ultrapassar México ou Estados Unidos nos critérios de desempate, caso goleie os norte-americanos. O México enfrenta a seleção de El Salvador. O Canadá já está classificado para a Copa. Os jogos da repescagem deverão ser disputados entre 13 e 14 de junho.

A goleada sobre as Ilhas Salomão na final das Eliminatórias da Oceania repete o feito da Nova Zelândia no classificatório para a Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, os neozelandeses venceram por 6 a 1 no jogo de ida e empataram por 2 a 2 na volta.

Com a filiação da Austrália na Confederação Asiática de Futebol, a Nova Zelândia tem dominado as disputas na Oceania, mas não teve maior sorte nas últimas duas repescagens. Ao todo, a Nova Zelândia participou de duas Copas do Mundo, em 1982 e 2010.