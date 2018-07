Nova Zelândia vence outra e vai à repescagem com 100%

Os dois gols da partida foram marcados pelo atacante Tim Payne. O jogador, de 19 anos, abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo e definiu o triunfo da Nova Zelândia aos 43 minutos da etapa final. Assim, a Nova Zelândia fechou a sua participação na fase final das Eliminatórias da Oceania com 18 pontos, enquanto as Ilhas Salomão ficaram em último, com três pontos.

Agora, a Nova Zelândia aguarda a definição do seu adversário na repescagem. A seleção da Oceania vai enfrentar o quarto colocado das Eliminatórias da Concacaf.

Também nesta terça, a Nova Caledônia, em Noumea, venceu o Taiti por 1 a 0, com gol de Lolohéa, aos 41 minutos do segundo tempo. Assim, a equipe ficou na segunda colocação das Eliminatórias da Oceania, com 12 pontos, enquanto o Taiti foi o terceiro, com três pontos.

A seleção do Taiti virá ao Brasil neste ano para a disputa da Copa das Confederações. A equipe vai disputar o Grupo B e estreará diante da Nigéria no dia 17 de junho, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. Espanha e Uruguai serão os outros adversários da chave.