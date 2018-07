Nova Zelândia vence Sérvia em amistoso antes da Copa

O gol dos neozelandeses foi marcado por Smelz ainda no primeiro tempo de partida, aos 22 minutos. A partir daí a seleção da Sérvia buscou o gol, mas não conseguiu furar o bloqueio da Nova Zelândia.

A seleção da Oceania está no Grupo F do Mundial da África do Sul, ao lado das seleções da Itália, Eslováquia e Paraguai, e estreia contra os eslovacos no dia 15, em Rustemburgo.

Já o time da Sérvia figura no Grupo D, juntamente com Alemanha, Gana e Austrália, e fará a primeira partida na Copa do Mundo dia 13, contra os ganeses, em Pretória.