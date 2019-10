Novamente ameaçado, Fluminense encara Chape em duelo direto contra o rebaixamento

Novamente ameaçado pela queda à segunda divisão após duas derrotas consecutivas para Athletico-PR e Flamengo, o Fluminense gastou sua pouca gordura que tinha em relação à zona de rebaixamento e tem um duelo direto neste sábado. A equipe carioca enfrenta a Chapecoense, às 19h30, no Maracanã, em jogo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois resultados negativos deixaram o Fluminense no 16º lugar, com 29 pontos, apenas um a mais do que o Cruzeiro, que abre a zona do rebaixamento. O time tricolor tem dois duelos contra adversários que brigam contra o descenso. Depois da Chapecoense, o rival será o Ceará, que também está ameaçado de ser rebaixado.

E o Fluminense tem um retrospecto desfavorável contra equipes que estão na parte de baixo da tabela. No primeiro turno, foi derrotado em casa por CSA e Avaí, este último o atual lanterna do torneio.

"Vamos estudar bem para pegar essas equipes que também estão nessa parte da tabela. Vai ser uma semana muito importante, precisamos da equipe muito concentrada. Temos que elevar o mental da nossa equipe, porque serão jogos muito difíceis", disse o técnico Marcão.

Marcão treinou com Ganso entre os reservas nos últimos dias de preparação. O meia tem sido muito contestado pela torcida e saiu vaiado de campo nos últimos dois jogos. No lugar do camisa 10, o treinador testou o jovem atacante Marcos Paulo.

Se o garoto de 18 anos for mesmo titular, formará um trio ofensivo com Wellington Nem e Yony González, este no comando de ataque, e Nenê assumirá a função de Ganso na armação das jogadas.

O zagueiro Digão, recuperado de lesão na coxa direita, está à disposição de Marcão, mas ainda não é certo se vai atuar neste sábado. Não há jogadores suspensos, mas existem dois desfalques por lesão: os zagueiros Mascarenhas e Matheus Ferraz, que seguem no departamento médico se recuperando de suas contusões.