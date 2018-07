Novamente decisivo, Barrios celebra sequência goleadora

O atacante Lucas Barrios salvou o Palmeiras duas vezes na última semana. O paraguaio foi fundamental na Copa Libertadores, ao marcar contra o Rosário Central, na Argentina, e neste domingo voltou a brilhar ao sair do banco de reservas para fazer o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Mogi Mirim, em sequência de atuações decisivas que deixaram o paraguaio orgulhoso. "Estou muito feliz por ajudar o time. Um jogo às quatro horas da tarde, com esse calor, foi difícil. Fizemos um esforço muito grande para sair com essa vitória, que foi muito boa", disse.

O resultado positivo confirmou o Palmeiras na segunda fase da competição. O próximo adversário será o São Bernardo, pelas quartas de final, no próximo fim de semana. O jogo será no Allianz Parque. A Federação Paulista define nesta segunda-feira, horários, datas e locais de todas as partidas. A PM já se manifestou sobre os riscos de todos os grandes de São Paulo jogarem na cidade no mesmo dia.

Neste domingo Barrios substituiu Rafael Marques. Assim como na partida anterior, pela Copa Libertadores, o jogador entrou no segundo tempo e fez um gol salvador. Em Rosario o atacante evitou que o time perdesse, resultado que causaria a eliminação. Barrios fez o último gol do empate em 3 a 3. Já em Mogi Mirim, desempatou confronto decisivo por vaga na próxima fase.

O técnico Cuca elogiou a atuação do atleta, mas ainda não o considera como titular. "O Barrios ainda não tem condição física para jogar os 90 minutos, está se aprimorando, e ainda passou um tempo na sua seleção, na disputa das Eliminatórias", afirmou depois do jogo.