Novamente decisivo, Guerrero mira ascensão do Inter no Brasileirão

Paolo Guerrero foi novamente decisivo para o Internacional nesta quarta-feira, dessa vez no Mangueirão, em Belém, ao garantir a vitória por 1 a 0 sobre o Paysandu, na partida que valeu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

Com oito gols em 12 jogos em 2019, o peruano vive grande fase com a camisa colorada, mas evitou comentar suas marcas pessoais, ressaltando a importância do trabalho de todo o elenco.

"O mais importante era a classificação. Esse era o objetivo do clube. Foi um jogo duro aqui, um campo difícil, mas graças a Deus conseguimos passar de fase", comentou o atacante, que havia marcado duas vezes no confronto de ida, vencido por 3 a 1.

Guerrero também afirmou que a equipe já pensa nas próximas partidas e precisa emendar uma boa sequência até a parada para a Copa América para subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

Na Série A, após a disputa das seis primeiras rodadas, o Inter é o sétimo colocado com dez pontos, com três vitórias, um empate e duas derrotas. O time voltará a jogar no domingo, quando receberá o Avaí, no Beira-Rio.

"Agora temos um jogo duro pela frente contra o Avaí, no domingo. Temos que descansar. A classificação hoje dá mais tranquilidade para a parada da Copa América. Temos mais jogos pelo Brasileirão e precisamos vencer para chegarmos na parada em uma boa posição", concluiu.