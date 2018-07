Novamente volante, Wesley comemora fase no Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras é outro na volta da Série B após a pausa para a Copa das Confederações e muito disso tem a ver com Wesley. O volante também não parece o mesmo jogador. Se antes vinha atuando adiantado, para ocupar o espaço deixado pela condição física de Valdivia, agora, com o retorno do chileno, Wesley voltou à sua posição de origem e tem se saído muito bem.

Como segundo volante, o jogador foi decisivo na vitória por 4 a 1 sobre o ABC, sexta-feira à noite, no Pacaembu. Marcou um gol - o seu primeiro com a camisa do Palmeiras -, deu assistência para Luis Felipe fazer o segundo da equipe alviverde, e também o passe que resultou em pênalti sobre Charles e, depois, no gol de Vinicius.

"Estou agora na função em que eu mais gosto de jogar. Venho de trás com a bola dominada e fica muito mais fácil para mim tendo um meia pensante como o Valdivia. Ajuda bastante na hora de fazer uma tabela ou uma passagem de bola", comentou o jogador, que atuou em cinco jogos na Série B, sempre como titular.

"O mais importante, independentemente do gol, é que saímos com o resultado positivo e que consegui me movimentar bem, ajudar meus companheiros. Tomara que continue assim e espero poder dar continuidade", afirmou o jogador, que deve ser mantido na equipe para enfrentar o Figueirense, sábado, em Florianópolis, pela nona rodada da Série B. O Palmeiras é o vice-líder, com 18 pontos. O Figueirense é o quarto, com 16.