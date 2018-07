Novas imagens de possível 3º uniforme do Corinthians vazam na internet

SÃO PAULO - O terceiro uniforme do Corinthians para a temporada 2013 pode ser azul. Novas imagens de um protótipo produzido pela Nike vazaram na internet. A cor azul seria uma homenagem ao dia que o Corinthians, em 1965, representou a seleção brasileira, em um amistoso contra o Arsenal, da Inglaterra.

"És do Brasil o clube mais brasileiro", trecho do hino do Corinthians, está escrito na camisa. Abaixo da frase, está a data 16 de novembro de 1965. Foi o dia do amistoso disputado em Londres - o Corinthians perdeu por 2 a 0. Rivelino, à época, tinha 19 anos e estava em campo. Segundo o Almanaque do Corinthians, de Celso Unzelte, a seleção brasileira tinha um amistoso marcado com o Arsenal, mas a CBD, antecessora da CBF, convidou o Corinthians para representá-la. E o time alvinegro jogou com o unforme número 2 da seleção, na cor azul.

Procurada pelo Estadão.com.br, a Nike informa que a camisa é apenas um protótipo entre outros tantos que foram criados. E não confirma se ele será lançado comercialmente. Mas a fabricante disse que está, como todas as temporadas, desenvolvendo um uniforme número 3. Essa camisa "alternativa" do Corinthians sempre rendeu polêmicas. Ela já foi roxa e até cinza, por exemplo. E agora pode ser azul.

Nesta semana a Nike lançou oficialmente os uniformes números 1 (branco) e 2 (preto, listrado). O número 1 remete ao título Brasileiro de 1990, o primeiro conquistado pelo clube. É branco, de gola preta. Ele será usado pela primeira vez na partida desta quarta-feira contra o San Jose, pela Libertadores, no Pacaembu.