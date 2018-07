Novato na seleção, Dodô tenta superar a timidez e buscar espaço

O lateral-esquerdo Dodô, da Inter de Milão, é um novato na seleção brasileira. Aos 22 anos, o jogador revelado pelo Corinthians ganhou a sua primeira chance na equipe com Dunga e vai disputar o Superclássico das Américas, sábado, contra a Argentina, na China, e no dia 14 enfrenta o Japão, em Cingapura.

Tímido e de poucas palavras, ele ainda está se ambientando à seleção, mas espera aproveitar a renovação comandada por Dunga para se firmar na equipe. "Encontrei um ambiente sereno, de jogadores que querem jogar, mostrar trabalho na seleção. Estou feliz e também quero buscar o meu espaço", disse Dodô, nesta terça-feira, em Pequim.

Após jogar pouco no Corinthians e no Bahia, Dodô foi vendido para a Roma em 2012. No clube italiano acumulou boas atuações e agora está na Inter. Desconhecido de grande parte da torcida brasileira, ele se espelha em David Luiz e Hulk, que também saíram cedo do País. E nada melhor do que apresentar o seu cartão de visitas numa partida contra a arquirrival Argentina. "Boa parte do pessoal no Brasil que não acompanha o futebol na Itália não me conhece. Seguramente, para todo o Brasil, eu talvez me apresente agora na seleção. Espero, a exemplo de David Luiz e Hulk também fazer sucesso na seleção."