Novato no Palmeiras, Hyoran se diz ansioso para jogar na arena

A proximidade do primeiro jogo do Palmeiras na temporada no Allianz Parque mexe com um dos reforços do time. Hyoran, de 23 anos, ainda não conhece o estádio e quer usar a oportunidade de enfrentar a Ponte Preta, no próximo domingo, tanto para conquistar a torcida com boas atuações, como para provar ao técnico Eduardo Baptista que tem condição de ser mais utilizado.

"Nesse momento a expectativa de jogar no Allianz Parque, com o apoio do nosso torcedor, é grande e acredito que mesmo sendo um amistoso será muito especial para mim. Espero ter oportunidade de atuar e deixar uma boa impressão correspondendo a confiança que a torcida está depositando em mim", disse o jogador. Hyoran estreou pelo novo clube no último sábado, em amistoso contra o time que o revelou.

Na Arena Condá, o ex-Chapecoense deu a assistência para o meia Vitinho fazer o gol que definiu o placar de 2 a 2 na primeira partida do Palmeiras no ano. A partida gerou muita emoção ao jogador, que só por conta de uma lesão ficou fora da fatídica viagem do clube catarinense que virou em tragédia na Colômbia.

Com contrato até 2020, o atleta explicou apesar de ter chegado ao elenco campeão brasileiro junto com outros sete novatos, tem gostado do ambiente. "Minha adaptação aqui está sendo melhor do que imaginei. O grupo é muito bom e fui muito bem recebido por todos. Isso vem sendo fundamental. Todos da comissão e jogadores estão me ajudando, agradeço a todos pela receptividade e almejo grandes conquistas com a camisa palmeirense", contou.