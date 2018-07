Novato, Schar elogia Messi, mas crê em vitória da Suíça Após uma estreia inesperada em Copas do Mundo, tudo indica que o zagueiro suíço Fabian Schar será titular nesta terça-feira contra a Argentina, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pelas oitavas de final. Substituto de Steven von Bergen, cortado após uma fratura no rosto durante a fase de grupos, o jogador do Basel elogiou Messi e a seleção sul-americana, mas acredita em um triunfo da Suíça.