Novatos do Botafogo, Lucas Campos e Rhuan festejam a confiança de Eduardo Barroca

Lucas Campos e Rhuan festejam os primeiros momentos de destaque no Botafogo. Oriundos das categorias de base do clube alvinegro, os jogadores possuem crédito com o técnico Eduardo Barroca e têm ratificado a confiança nos jogos em que atuam. Nesta quinta-feira, os dois participaram pela primeira vez de uma entrevista coletiva.

LEIA TAMBÉM > Entenda por que Palmeiras x Fluminense foi adiado pelo Brasileirão

"Minha primeira chance foi contra o CSA. Fiquei nervoso, mas feliz com a oportunidade. Pude aproveitar. Eu estou tranquilo, trabalhando firme, preparando minha cabeça para a oportunidade e focado. Se tiver a chance de começar jogando, vou dar meu melhor", disse o atacante Lucas Campos, de 21 anos, que entrou bem na vitória sobre o Athletico-PR, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Rhuan não escondeu a felicidade por poder atuar no time principal no último fim de semana. "Não esperava jogar contra o Corinthians, estava trabalhando bem a semana, mas o Barroca me surpreendeu e pude entrar solto e mostrar meu futebol", afirmou o meia, de 19 anos.

Os dois falaram da relação com Eduardo Barroca. "Motiva muito. Ele conversa bastante com a gente, dá liberdade para a gente jogar livre, é um cara que confia e nos deixa a vontade", comentou Lucas Campos. "Ele (Barroca) conhece todos nós da base, nos sentimos a vontade para exercer o trabalho. Nos sentimos bem com ele. Ele vem dando essa rodagem, apesar de ter uma base para a equipe titular. Isso nos deixa mais confiante sim".

Companheiros de longa data, os atletas trocaram elogios. "O Lucas é liso, tem características parecidas com as do Messi. É abusado, vai para cima, isso ajuda bastante o futebol dele. Todo mundo gosta de jogador abusado", disse Lucas Campos, que retribuiu. "Ele parte para cima sem medo. Vai dentro toda hora, dribla para os dois lados e finaliza bem".

O Botafogo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, quando vai enfrentar a Chapecoense, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. O time é o nono colocado, com 22 pontos, graças a sete vitórias, um empate e sete derrotas. O ataque fez 14 gols, mas a defesa foi vazada 15 vezes.