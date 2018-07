Regularizado, Fred pode estrear domingo pelo Atlético-MG em clássico

Fred pode chegar a Belo Horizonte, pegar a camisa, e jogar. O atacante teve seu contrato rescindo pelo Fluminense na tarde desta sexta-feira, e, apenas nove minutos depois, foi registrado como novo reforço do Atlético-MG. Regularizado, ele pode fazer a estreia pelo time alvinegro no clássico contra o Cruzeiro, domingo à tarde, no Independência.

O Boletim Informativo Diário (BID) da CBF publicou a rescisão do contrato de Fred com o Fluminense às 17h24. Logo em seguida, às 17h33, já aparecia registrado o contrato do atacante com o Atlético-MG.

Até a noite de quinta-feira, o jogador e o clube mineiro ainda não haviam chegado a um acordo. Fred foi esperado por duas horas e meia nas Laranjeiras para uma entrevista coletiva de despedida do Fluminense, mas não apareceu. O presidente do Flu, Peter Siemsen, falou com os jornalistas e revelou que, entre os clubes estava tudo certo.

As pendências entre Fred e Atlético-MG foram resolvidas nesta sexta-feira e a diretoria correu para registrar o contrato a tempo de ele jogar no domingo. Na sexta, quando anunciou a contratação, o presidente Daniel Nepomuceno garantiu: "Domingo Fred estará no Independência".

Antes mesmo da regularização, o técnico Marcelo Oliveira já havia indicado que pode escalar Fred como titular no clássico. Lucas Pratto está no departamento médico tratando uma fisgada na panturrilha direita.

"É uma coisa que vamos estudar, mas é possível que sim. Prefiro jogador da posição. Facilita o desentrosamento, porque é jogador de frente, bem posicionado. Prefiro jogador da posição, que ficar improvisando jogadores que cumprem essa função", explicou o treinador alvinegro. "Todos sabem que gosto de jogar com jogador de área", lembrou.