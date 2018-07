Inter vende volante Aránguiz para o Bayer Leverkusen

A goleada por 5 a 0 sofrida para o arquirrival Grêmio no domingo, pelo Brasileirão, não é o único motivo de lamentação para os torcedores do Internacional na manhã desta segunda-feira. O clube colorado enfim encerrou a novela que durava semanas e acertou a venda do chileno Aránguiz ao Bayer Leverkusen.

"Acertamos com o Bayer as condições que satisfazem ao Inter, ao Grupo Sonda, que comprou o jogador - e nós ainda não pagamos -, e o próprio jogador. Faltam os contratos para que se possa ser finalizada a venda", contou, à Rádio Gaúcha, o presidente do Inter, Vitorio Piffero.

Aránguiz já declarou publicamente seu desejo de ir atuar na Europa. Ele recebeu uma proposta salarial que considerou muito boa do Bayer Leverkusen, da Alemanha, e outra inferior do Leicester City, da Inglaterra.

O problema é que os ingleses estavam dispostos a pagar ao Inter 15 milhões de euros (R$ 57 milhões) pelos direitos federativos do jogador, diante de apenas 10 milhões de euros (R$ 38 milhões) oferecidos inicialmente pelos alemães. "Chegamos às condições que satisfazem ao Inter e também ao Grupo Sonda", respondeu Piffero, quando questionado sobre os valores da negociação.

Há uma semana, o dirigente havia descartado a possibilidade de o chileno jogar desmotivado no Internacional devido ao seu desejo de ir jogar na Europa. "Acho que um jogador de futebol, quando chega no estágio do Charles Aránguiz, jogador de seleção, do Internacional, não pode ficar desmotivado. Desmotivados têm que ficar os jogadores que estão sem time, que eventualmente quebram uma perna, que aí tem que buscar motivação. Agora, jogador de time grande, desmotivado, eu não acredito."

