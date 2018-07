Novela tem final feliz e Jadson acerta com São Paulo

Chegou ao fim neste sábado, 14, uma das várias novelas que envolvem o mercado do futebol brasileiro neste início de ano. O meia Jadson conseguiu a liberação junto à diretoria do Shakhtar Donetsk e foi confirmado nesta tarde como principal reforço do São Paulo para a temporada que se inicia.

A negociação se estendia desde o fim do Campeonato Brasileiro e Jadson se tornou o principal sonho de consumo do São Paulo depois de as conversações com o Cruzeiro, por Montillo, não vingarem. O meia revelado pelo Atlético-PR estava há sete temporadas na Ucrânia e chega para ser o camisa 10 que a torcida tricolor tanto pedia e fazer parceria com Luis Fabiano e Lucas, duas outras estrelas da equipe.

"Foi uma negociação exaustiva, mas que felizmente acabou como gostaríamos. Apesar do forte interesse de grandes clubes europeus, conseguimos vencer a disputa e concretizar a negociação", comemorou o diretor de futebol do São Paulo, Adalberto Baptista.

"O Jadson foi muito importante em todo este processo. Desde o começo ele foi nosso aliado, deixando claro que gostaria de atuar no São Paulo. Essa atitude nos motivou ainda mais a insistir em sua contratação", afirma o dirigente.

O São Paulo não revelou detalhes da negociação. Em seu site oficial, afirma apenas que o jogador vai assinar contrato com duração de três anos. Jadson comemorou o final feliz da novela. "Estou muito feliz em poder jogar no São Paulo. É uma honra e um orgulho muito grande poder retornar ao Brasil para defender esta camisa. Fiquei muito contente com o desfecho das negociações", ressaltou o meia.

Jadson chega ao Brasil no domingo, acompanhado do empresário Marcelo Robalino, que o São Paulo classificou, em seu site, como "responsável direto pela negociação na Ucrânia". O jogador foi titular da seleção brasileira em dois amistosos no ano passado e na partida contra o Paraguai, pela Copa América.

Apesar de marcar o gol do Brasil no primeiro tempo daquele jogo contra o Paraguai, ele deixou o time no intervalo, sacado por Mano Menezes, e nunca mais foi convocado depois. Agora ele quer aproveitar a exposição proporcionada pelo São Paulo para voltar a vestir a camisa do Brasil. "Chego para ganhar títulos e poder mostrar ao torcedor brasileiro o futebol que me levou para a seleção", concluiu Jadson.

Com a contratação de Jadson, o São Paulo vai fechando seu elenco para 2012. Até agora foram seis reforços - os zagueiros Edson Silva e Paulo Miranda, o lateral-esquerdo Cortês, o volante Fabrício e o meia Maicon formaram o primeiro pacote. Com as saídas de Jean e Dagoberto, o clube ainda deve ir atrás de um lateral-direito e um jogador que faça a função de segundo atacante.