Novidade da zaga, Luiz Felipe promete Santos atento em Salvador

Substituto do lesionado Robson Bambu, Luiz Felipe não acredita que o Santos terá facilidades no duelo desta quinta-feira com o Vitória, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora o adversário tenha perdido as últimas três partidas que disputou no torneio, o zagueiro recordou bons resultados do oponente - são sete vitórias em 13 jogos nessa condição no torneio - para prometer que a equipe paulista terá atenção redobrada.

"Não tenho dúvida de que será um jogo muito difícil. O Vitória tem uma equipe qualificada e faz jogos muito bons em sua casa. Não é porque eles estão em uma posição ruim na tabela que teremos uma partida fácil, muito pelo contrário. Temos que dobrar a atenção porque é um jogo muito importante para ambos", disse.

O Santos encerrou a preparação para encarar o Vitória com um treino nesta quinta-feira no CT do Bahia. A atividade contou com a presença do atacante Rodrygo, poupado dos trabalhos anteriores por causa do desgaste físico. E com a sua presença, o time vai entrar em campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabriel.

Com 36 pontos, o Santos é o oitavo colocado do Brasileirão, a nove da zona de classificação à Copa Libertadores. Luiz Felipe garante, porém, que o time não vai desistir da meta de participar do torneio continental na próxima temporada.

"Nosso objetivo é somar o maior número de pontos nesse returno e seguir olhando para a parte de cima da tabela. Queremos buscar posição por posição para alcançarmos uma vaga na Libertadores e esta partida é fundamental para continuarmos focados", comentou.