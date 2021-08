Novidade de Tite, Raphinha saiu cedo do Brasil e brilha na Inglaterra com dribles e gols

Nesta sexta-feira, o atacante Raphinha, do Leeds United, foi a novidade na convocação de Tite para a rodada tripla de Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Natural de Porto Alegre, o jogador de 24 anos teve rápida passagem pelo Brasil antes de se transferir para Portugal. Habilidoso e uma das armas do time do argentino Marcelo Bielsa, o gaúcho agora se torna mais uma opção para o setor ofensivo do técnico da seleção brasileira.

“Estou sem palavras para descrever a minha felicidade. Eu saí do Brasil bem cedo e não tive a oportunidade de jogar profissionalmente no país, mas nunca escondi o meu desejo de vestir a camisa da seleção. Quem me acompanha sabe o quanto eu venho trabalhando duro e, hoje, meu sonho se realizou. Agradeço a todas as pessoas que sempre estiveram ao meu lado e a cada profissional que me ajudou durante a minha carreira. Agradeço, também, a todos os clubes que defendi e que acreditaram no meu futebol. Sem vocês, nada disso seria possível”, vibrou Raphinha.

Leia Também Com seis medalhistas olímpicos e Raphinha como novidade, Tite convoca seleção para Eliminatórias

Em outubro de 2015, Raphinha foi integrado ao time profissional do Avaí, seu primeiro clube na carreira. Antes mesmo de estrear, foi vendido por apenas 600 mil euros (R$ 3,7 milhões na cotação atual) ao Vitória de Guimarães. Após sua chegada em 2016, o atacante foi eleito Revelação do Ano do clube em 2017 e se transferiu para o Sporting um ano depois, assinando um contrato de cinco temporadas. O valor da transferência foi de 6,5 milhões de euros (R$ 40 milhões).

Logo na temporada seguinte, o Rennes, da França, ofereceu 21 milhões de euros (R$ 130 milhões) aos portugueses e contratou o jogador. Por lá, foi fundamental para que a equipe terminasse o Campeonato Francês 2019/20 com a melhor campanha de sua história, na terceira colocação, e disputasse a fase de grupos da Champions League pela primeira vez.

Depois, o ponta brasileiro chamou a atenção do Leeds United, clube inglês que havia acabado de subir para a elite do futebol no país. A pedido de Bielsa, Raphinha foi anunciado na Inglaterra em outubro de 2020 e fez ótima temporada de estreia, com seis gols e nove assistências em 30 jogos na Premier League. Foi também o maior garçom do time e o brasileiro com mais passes decisivos no torneio, à frente de outros compatriotas, como Roberto Firmino (7) e Matheus Pereira (6). No ranking geral, ficou na sexta posição.

No último dia 22, a equipe comunicou que ele seria o novo camisa 10 para essa temporada, que estreia nesta sexta. Segundo o Transfermarkt, site especializado em transferências, o brasileiro está avaliado neste momento em 30 milhões de euros (R$ 185 milhões). Raphinha é o segundo mais valioso do elenco, atrás apenas do volante da seleção inglesa, Kalvin Phillips, que vale 40 milhões de euros (R$ 246 milhões).

Como se fosse a primeira vez... Três jogadores chegam para sua primeira oportunidade com a camisa amarela: Claudinho, Lucas Veríssimo e Raphinha. Boa sorte, galera! pic.twitter.com/ee60i0mkkn — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 13, 2021

“Agora, preciso seguir bem focado e trabalhando firme aqui no Leeds, porque a Premier League começa neste final de semana e temos grandes objetivos pela frente”, afirmou o jogador.

Na coletiva da convocação, Tite falou um pouco sobre a novidade entre os 25 selecionados. "O Raphinha já estamos acompanhando há algum tempo, desde a subida para a Premier League. Buscamos as informações de todas as formas, tem uma característica técnica de drible muito acentuada. Número de gols importantes, jogador decisivo. Ele tem componentes técnicos, velocidade de um externo com qualidade."

A seleção brasileira retoma a campanha nas eliminatórias contra o Chile, em Santiago, no dia 2 de setembro, em jogo válido pela nona rodada da competição. No dia 5, o duelo será com a Argentina, na Arena Corinthians, enquanto no dia 9, irá encarar o Peru, na Arena Pernambuco.