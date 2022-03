Novidade no Corinthians, Gustavo Mosquito brilha em goleada e diz que família é pé quente

Gustavo Mosquito foi escolhido pelo técnico Vítor Pereira para exercer uma nova função no Corinthians, atuando pelo lado direito do meio de campo, e na partida contra a Ponte Preta deu conta do recado. Na goleada por 5 a 0, ele fez um gol, participou da jogada do primeiro gol e ainda mandou uma bola na trave.

Tudo isso em apenas 45 minutos, pois sentiu um desconforto e acabou sendo substituído no intervalo. "Estou muito feliz pelo desempenho da equipe. O Vítor pediu a semana toda para a gente pressionar, tanto que roubamos bastante bola no campo de ataque", comentou.

Leia Também Corinthians goleia e deixa Ponte Preta em situação delicada no Paulistão

O jogador teve a chance de ser titular e pegou a vaga que era de Giuliano. E na jogada do primeiro gol, ele levou a bola, acabou caindo e ela sobrou para Renato Augusto. O veterano meia chutou da entrada da área, no canto, e abriu o placar para o Corinthians.

Com boa movimentação no meio, Gustavo chegava ao ataque com a mesma facilidade que Renato Augusto e Paulinho, autor do segundo gol, chegavam. E isso era uma arma do Corinthians diante da Ponte Preta, que não se encontrava em campo e quase não pressionava.

E nos acréscimos do primeiro tempo, o jogador deixou sua marca. Antes, participou da jogada e mandou a bola na trave. Segundos depois, recebeu de Willian em velocidade e fez um lindo gol, de cavadinha. "É muito importante este gol para mim. Tenho de agradecer a Deus e a minha família. Meus filhos estão invictos aqui na arena, e esse gol é para eles", avisou.