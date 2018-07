Novidade no Palmeiras, Juninho diz ser difícil enfrentar ex-clube

O zagueiro Juninho, do Palmeiras, vive uma situação dupla na preparação para enfrentar o Coritiba, na segunda-feira, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador receberá a oportunidade de ser titular na defesa na vaga de Luan, expulso no último fim de semana, justamente para enfrentar o clube que o revelou e onde atuava até maio deste ano.

"É um pouco difícil enfrentar o Coritiba, mas dentro de campo temos que deixar as coisas de lado. O Coritiba me ajudou, sou agredecido ao clube, mas quando o juiz apita, temos que esquecer disso", afirmou o zagueiro em entrevista coletiva. Curiosamente, no primeiro turno, no Couto Pereira, o defensor fez um dos primeiros jogos pelo Palmeiras justamente contra o ex-clube, na derrota por 1 a 0.

Contratado por cerca de R$ 10 milhões, Juninho atuou pelo Coritiba durante dois anos e disse que antes de partida, vai conversar com os ex-companheiros sobre o reencontro. "Como fui revelado lá, tenho muitos amigos. Não conversei ainda com meus ex-companheiros. Estou na correria de umas coisas pessoais, nem deu para conversar. Mas vamos falar sobre o jogo, sim. Mas dentro de campo temos que esquecer tudo", disse.

Juninho vai fazer a dupla de zaga junto com Edu Dracena contra o Coritiba em uma das duas mudanças previstas pelo técnico Cuca para o jogo. A outra também será por motivo de suspensão, já que o atacante Willian acabou expulso contra o Atlético-MG e deve dar lugar a Dudu para a partida da segunda-feira.