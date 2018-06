Novo 1 do São Paulo, Jean exalta Ceni e espera disputa saudável com Sidão

O novo goleiro do São Paulo, Jean, foi apresentado nesta terça-feira no CT da Barra Funda. Comprado do Bahia por cerca de R$ 10 milhões, o atleta assinou contrato de cinco temporadas com o clube paulista. Na coletiva de apresentação, ao lado do coordenador de futebol tricolor, Ricardo Rocha, o novo camisa 1 exaltou a história de Rogério Ceni no São Paulo e disse que espera uma disputa saudável pela titularidade com Sidão, que terminou 2017 em alta.

"Não tem briga, mas se tiver, vai ser saudável. Sidão terminou o ano muito bem, com grandes atuações", disse o atleta. A gente treina, o jogador é escalado no treino e a gente vem treinando, a decisão é do Dorival e eu chego para somar dentro ou fora de campo. Quanto ao Rogério, ele é um ídolo para mim, uma referência como goleiro e atleta. Ele tem uma grande e linda história aqui, e eu venho construir a minha."

Jean comentou um vídeo que circula nas redes sociais em que aparece comemorando um gol de falta falando em tom de brincadeira "Sou o novo Rogério Ceni". "Foi em 2016, a gente estava com o Bahia no CT do Palmeiras treinando para um jogo pela Série B, eu fiz o gol e brinquei. Toda criança já brincou que era seu ídolo, não quis me comparar. Ele é um ídolo."

O atleta disse estar disposto a ajudar também com os pés, e disse se inspirar em Neuer, Bravo e Ederson pelas saídas com os pés. "Minha prioridade é sempre defender, ajudar ali atrás, mas sempre que foi possível, quanto a cobrar faltas, vou estar treinando, batendo. Se surgir uma oportunidade, vou estar preparado. Neuer, Bravo e Ederson são alguns dos goleiros que eu observo e tento aprender muito com eles."

Jean disse estar otimista em relação ao 2018 do São Paulo, depois de acompanhar a péssima temporada anterior. "O ano passado não foi bom, mas agora é estaca zero. Apesar das saídas de Hernanes e Pratto, que são grandes jogadores, o clube trouxe Diego Souza e tem outros grandes jogadores que darão a resposta em campo como os que saíram também fizeram."

Filho do ex-goleiro Jean Fernandes, que também passou pelo Bahia na década de 90, o novo goleiro do São Paulo disse que sua atuação na posição vem mesmo de berço. O gosto da família pelas luvas é tanto que até o irmão mais novo de Jean, João, de 16 anos, já atua na posição na base do Bahia.

"Tem uma foto minha bebê com uma luva pendurada no berço. Ser goleiro vem desde lá. E aí por vivenciar meu pai sempre gol, ir aos treinos, foi fundamental. Comecei a jogar com 18 anos como profissional, passei por dificuldades, falaram que eu não teria futuro, mas dei a volta por cima."