Novo 3º uniforme do Palmeiras homenageia Prass e título da Copa do Brasil

O Palmeiras estreia na Copa do Brasil com novo uniforme nesta quarta-feira. Os jogadores que entraram em campo nesta noite contra o Botafogo-PB, no Allianz Parque, usaram o novo terceiro uniforme.

A camisa 3 faz uma homenagem à conquista da Copa do Brasil de 2015 - é da mesma cor (azul) daquela usada por Fernando Prass na final contra o Santos, quando o goleiro defendeu o pênalti decisivo.

A camisa é metade azul clara e metade azul escura e tem detalhes em dourado. Segundo o clube, esse uniforme será usado pelo time ao longo da temporada, principalmente nos jogos da Copa do Brasil.

"Esta é uma camisa que foi feita para os goleiros em 2015, agradou a todos e ficou marcada, pois foi com ela que fizemos nosso último gol pela Copa do Brasil e chegamos ao título", disse o presidente Paulo Nobre.