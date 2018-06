Novo adjunto de futebol do Corinthians defendeu impeachment de Roberto de Andrade

Com a realização da eleição do Conselho Deliberativo do Corinthians - ocorrida na semana passada, o presidente do clube Andrés Sanchez definiu mais três nomes da nova diretoria e as principais novidades são a mudança de cargo de Duílio Monteiro Alves, que passa a ser diretor de futebol e deixa o cargo de adjunto para Jorge Kalil, que foi vice-presidente na gestão Roberto de Andrade.

Embora fosse vice de Roberto de Andrade, Kalil se afastou do dirigente, pediu licença do cargo, por não concordar com as atitudes do ex-presidente e ainda defendeu seu impeachment.

Já na nova função, Kalil apresentou o lateral-esquerdo Sidcley nesta segunda-feira, mas não chegou a dar entrevista. Além dele e de Duílio, Alessandro Nunes continuará na diretoria, como gerente de futebol. Uma das missões da diretoria de futebol corintiana é conseguir acertar a contratação de um centroavante para Fábio Carille, que já pediu por tal jogador diversas vezes, mas sem ele, decidiu mudar o esquema tático e tem atuado sem uma referência na área.

Confira a lista atual completa da diretoria do Corinthians

ANDRÉS SANCHEZ

Presidente da Diretoria

EDNA MURAD HADLIK

1ª Vice-Presidente da Diretoria

ALEXANDRE HUSNI

2º Vice-Presidente da Diretoria

DUÍLIO MONTEIRO ALVES

Diretor de Futebol

JORGE KALIL

Diretor-Adjunto de Futebol

LUIS PAULO ROSENBERG

Diretor de Marketing

WESLEY MELO

Diretor Financeiro

FABIO TRUBILHANO

Diretor de Negócios Jurídicos

MARCO ANTÔNIO DE S. SOARES DE PAULA

Diretor de Esportes Aquáticos

FABRÍCIO JOSÉ PARRAS VICENTIM

Diretor-Adjunto de Esportes Aquáticos