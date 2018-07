Novo alvo do Palmeiras para 2015 é o zagueiro Réver, do Atlético-MG

O primeiro alvo do Palmeiras para o início do ano é o zagueiro Réver. O clube já conversa com o Atlético Mineiro para saber da disponibilidade do negócio sair e intensificará os contatos tão logo termine o período de festas.

Réver é apontado como nome ideal para dar estabilidade ao setor defensivo, que sofreu demais com a instabilidade de Lúcio e do argentino Tobio - o time foi o mais vazado no último Campeonato Brasileiro, com 59 gols em 38 partidas. O novo diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, conduzirá as conversas.

Em 2015, o Palmeiras jogará três ou quatro competições: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro - pode jogar a Copa Sul-Americana se for eliminado antes das oitavas de final da Copa do Brasil.