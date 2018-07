Novo argentino da Inter refuta comparação com Kaká

"No momento, penso em me adaptar ao time, tenho que aprender o futebol que se joga na Itália e também sua língua. Espero que, antes ou depois, possa ser titular, mas é preciso fazer as coisas passo a passo e quero ganhar tudo", manifestou Álvarez, que se mostrou entusiasmado com o novo clube. "É uma equipe que luta para vencer em todas as competições. Aqui não se pode escolher só um campeonato".

O meia de 23 anos, que possui passaporte italiano, assinou um contrato de cinco temporadas com a Inter de Milão. Álvarez se tornou o quinto jogador argentino do clube italiano, que já contava com Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Walter Samuel e Diego Milito.