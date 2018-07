Novo capitão, Michel Bastos ressalta confiança no São Paulo

O meia Michel Bastos começou a temporada no São Paulo com uma grande responsabilidade. A aposentadoria de Rogério Ceni fez o jogador de 32 anos herdar a faixa de capitão e líder do time em campo, já que por enquanto o zagueiro Diego Lugano ainda não tem data para estrear. A nova incumbência fez o atleta se sentir mais confiante para começar o ano com uma assistência e um gol.

Michel Bastos está no São Paulo desde agosto de 2014. Já disputou 88 partidas, com 18 gols marcados. A bagagem de seleção brasileira e anos no futebol europeu, principalmente na França, o credenciaram para ser o capitão de um elenco jovem. "Apesar da pouca idade, eles também podem exercer uma liderança e isso é bom para o grupo. Claro, tenho uma certa experiência e tento passar tudo aquilo que aprendi nestes 15 de carreira, porque minha meta é ajudar os meus companheiros", comentou.

O experiente jogador tem sido junto com Lugano, um dos líderes do novo São Paulo, que tenta se acostumar à ausência de Rogério Ceni. "Ser o capitão do São Paulo é uma grande responsabilidade, principalmente logo após a saída de um grande ídolo como o Rogério, mas fico feliz com a confiança do Patón. O grupo aceitou esta minha tarefa, e estou confiante para ter um grande ano", afirmou Michel Bastos, que no ano passado terminou em terceiro lugar tanto na artilharia, como no ranking de assistências no elenco.