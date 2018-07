Novo capitão do Cruzeiro, Henrique tenta passar confiança a substituto de Fábio

Com a contusão do goleiro Fábio, que desfalcará o Cruzeiro por cerca de oito meses, a braçadeira de capitão passará para o volante Henrique, um dos mais experientes da equipe. O jogador tem mais de 300 partidas com a camisa celeste e acumula 19 gols pelo clube.

"A gente sabe da responsabilidade, a gente se torna mais visado, tem que motivar, tem que cobrar na hora certa, tem que ter ponto de equilíbrio, passar confiança, ter o meio termo. Me preparo tanto fora de campo quanto dentro para essas situações", comentou o Henrique em coletiva nesta quarta-feira.

O volante acredita que a tarefa inicial como líder da equipe será transmitir confiança para o substituto do camisa 1, o goleiro Lucas França. Henrique conhece o trabalho do novo titular da meta cruzeirense e garante que ele está pronto para a função.

"A gente trabalha no dia a dia para estar sempre pronto para quando acontecer uma oportunidade. O Lucas vem se preparando, vem se dedicando, se espelhando no Fábio, que é uma referência no Brasil todo. Ele se dedicou, infelizmente veio uma oportunidade que a gente não deseja. O jogador sempre tem que estar preparado e para vestir a camisa do Cruzeiro", declarou.

Lucas França estreará como titular na partida contra o Figueirense, domingo, às 18h30, no estádio Orlando Scarpelli, em duelo direto contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time mineiro é o 18º colocado, com 20 pontos, e está uma posição abaixo e com um ponto a menos do que os catarinenses.

"Sabemos da necessidade da vitória, queremos a vitória e vamos com tudo para que isso aconteça. Já tivemos muitas dificuldades jogando lá, eles disputam muito, igualam no aspecto de força. Tem que se preparar para desenvolver o nosso futebol", finalizou o novo capitão.