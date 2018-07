Novo capitão do Palmeiras, Gabriel Jesus quer evitar cartões

Suspenso para a partida contra o Sport neste domingo, o atacante Gabriel Jesus afirma que precisa levar menos cartões. Ele só atuou na partida de quarta-feira contra o Grêmio por causa da suspensão no Campeonato Brasileiro por três cartões amarelos. "Infelizmente estou tomando muito cartão. É uma coisa que eu tenho de melhorar, eu sei. Vou trabalhar", afirmou o camisa 33.

A responsabilidade na parte disciplinar aumentou depois de ter sido escolhido capitão do Palmeiras no jogo da Copa do Brasil pela primeira vez. O atacante confessa que ficou surpreso. "Fico muito feliz de ter essa responsabilidade. Todos aqui têm comando. Surpreendeu, sim. No treino, quando o Edu e o Cuca vieram falar comigo e arregalei os olhos. Só respondi: "está bom". O Zé ficou brincando comigo, para eu dar discurso. Todos aqui têm voz", afirmou.

Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Palmeiras direciona o foco unicamente para o Campeonato Brasileiro. Após o jogo contra o Sport, o clube terá mais seis jogos: Santos (fora), Internacional (casa), Atlético-MG (fora), Botafogo (casa), Chapecoense (casa) e Vitória (fora).

Depois da decisão do STJD de anular a impugnação do clássico entre Flamengo e Fluminense, o Palmeiras voltou a ter quatro pontos de vantagem (64 a 60) na liderança. Durante o período de cancelamento do resultado do clássico carioca, a diferença foi de sete.