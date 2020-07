Novo caso de coronavírus causa quarto desfalque no Inter para o Gre-Nal

O Internacional tem mais um desfalque para o Gre-Nal desta quarta-feira, no Centenário, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Gaúcho. A diretoria do clube divulgou nesta terça-feira que mais um jogador foi diagnosticado com o coronavírus. O jogador, cujo nome não foi revelado, está assintomático e não disputará o clássico.

O Internacional já realizou 700 exames em seu elenco desde o retorno dos treinamentos em maio por causa da pandemia do novo coronavírus. O teste positivo do atleta soma o quarto do time colorado para o duelo tradicional diante do Grêmio.

A delegação, liderada pelo técnico argentino Eduardo Coudet, seguiu para Caxias do Sul, local do jogo, nesta terça-feira à tarde. Depois do clássico, o Inter vai enfrentar Esportivo e Aimoré.

A federação agendou os jogos das três rodadas finais do Campeonato Gaúcho para Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Pelotas, São Leopoldo e Veranópolis. E todas as partidas serão realizadas sem a presença de público nos estádios.

O Campeonato Gaúcho foi paralisado a três rodadas do fim do segundo turno, que será seguida por semifinal e final. Se o campeão não for o Caxias, que faturou o primeiro turno, o torneio terá uma decisão. Caso isso não aconteça, poderá haver um conflito de datas para a disputa da final em dois jogos, pois a CBF prevê o início do Campeonato Brasileiro para o fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto.