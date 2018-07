'Novo Corinthians' inicia era sem Balbuena e encara o Botafogo na arena

O torcedor do Corinthians que se acostumou a ver Balbuena como o xerife da zaga nos últimos dois anos sentirá um vazio na partida contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians. Negociado com o West Ham, o paraguaio abre espaço para a entrada e, talvez, afirmação de Pedro Henrique na defesa.

Revelado no clube, o defensor ganha apoio de Loss, que deve escalá-lo ao lado de Henrique. “Ele é muito experimentado e jogou bastante ano passado”, disse o treinador. O jogador de 22 anos ganhou a disputa contra Léo Santos e Marllon e herdou a vaga.

No começo deste ano, ele chegou a ser "efetivado" como titular por Fábio Carille, mas pouco depois, o Corinthians contratou Henrique e ele voltou para o banco de reservas.

Outra mudança importante no novo Corinthians é a estreia de Danilo Avelar no lugar de Sidcley, negociado com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. “Com o Avelar, a gente tem ganho da bola parada ofensiva e defensiva, pela estatura”, explicou Loss, dando a entender que ficou satisfeito com a troca.

Na posição de Maycon, que foi para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Loss e Carille já preparava Renê Júnior para o lugar e é ele quem inicia a partida nesta quarta-feira. Do meio para frente, o novo Corinthians que inicia contra o Botafogo é o já conhecido pelo torcedor.

No banco, a novidade é a presença de Jonathas, que pode entrar durante a partida e chegou para fazer sombra a Roger. E também a possibilidade de Matheus Matias conseguir se tornar uma opção mais utilizável pelo treinador. O garoto, contratado do ABC, tem sido mais utilizado em jogos-treino. No Botafogo, a principal atração é a estreia do técnico Marcos Paquetá.

FICHA TÉCNICA

Corinthians: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Renê Júnior; Romero,

Rodriguinho e Mateus Vital; e Roger

Técnico: Osmar Loss

Botafogo: Jefferson; Luis Ricardo, Carli, Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, Lindoso e Leo Valencia; Luiz Fernando (Pimpão), Aguirre e Kieza

Técnico: Marcos Paquetá

Juiz: Rodrigo D'alonso Ferreira (SC)

Local: Arena Corinthians

Horário: 21h45