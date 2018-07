Novo diretor corintiano lembra Paulinho e Ralf para minimizar reforços de peso

A diretoria do Corinthians já avisou que vai atrás de reforços para a próxima temporada e o diretor de futebol, Flávio Adauto, deixou claro que a prioridade não está na contratação de jogadores de peso ou medalhões. A dificuldade financeira do clube é apontada pelo novo dirigente como o motivo da cautela. Para reforçar sua ideia, ele lembrou de outros jogadores que chegaram ao clube sem grandes expectativas.

"Teve época que veio Paulinho, Ralf e Felipe, que não eram jogadores de nome, e o time teve sucesso. Se tiver possibilidade de investimentos maior, será tentado, mas tem de ter paciência. Estamos em outubro ainda e não podemos atropelar as coisas e pensar em Libertadores antes de ter a vaga", disse o dirigente, condicionando a possibilidade de mais investimentos em reforços serem feitos caso o time conquiste a classificação para a Libertadores.

Experiente, o dirigente, que já trabalhou no clube durante a gestão Alberto Dualib, explicou que o momento não permite que o Corinthians faça loucuras na contratação de jogadores. Por isso, será necessário muito cuidado na busca por reforços. "Existe uma programação financeira, um orçamento, o clube tem que pensar no que vai fazer nos próximos anos. Senão, seremos amadores. Não dá para adotar a tática do 'faz proposta e depois a gente vê como paga'. Não faremos isso", assegurou.

Flávio Adauto foi apresentado na manhã desta sexta-feira no CT Joaquim Grava, ao lado do presidente Roberto de Andrade. Além dele, o clube ainda procura por um diretor adjunto de futebol, após Fernando Alba recusar o convite. Em relação a reforços, Roberto de Andrade confirmou que tem tudo apalavrado com o atacante Jô, mas a assinatura de contrato deve ocorrer na segunda-feira, pois o jogador está em Belo Horizonte para acertar assuntos particulares.