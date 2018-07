Novo diretor de futebol do Cruzeiro diz que prioridade é revelar jogadores O Cruzeiro apresentou nesta quinta-feira o seu novo diretor de futebol, Isaías Tinoco. Ele chega para suprir a vaga de Alexandre Mattos, que saiu do clube no início do ano para dirigir o Palmeiras. "Um fator preponderante foi a estrutura do Cruzeiro, que é ímpar e, sem dúvidas, está entre as melhores do país. A gente tem que buscar sempre o que é o melhor e onde podemos realizar os nossos sonhos. Sou muito grato ao Vasco, ao presidente Eurico (Miranda), mas vim para tentar fazer algo de positivo para que possamos conquistar muitas coisas aqui", comentou.