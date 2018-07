Novo diretor do São Paulo alerta Bauza: 'Futebol é resultado'

O São Paulo apresentou nesta segunda-feira Luiz Cunha como novo diretor de futebol. Ele substitui Ataíde Gil Guerrero, que vai comandar a diretoria de relações institucionais e estava desgastado após a crise do clube, dentro e fora de campo. Uma entrevista coletiva com a presença de Luiz Cunha, Ataíde, e o presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, marcou a apresentação do novo dirigente.

Cunha afirmou que o técnico Edgardo Bauza terá tempo para trabalhar, mas ressaltou a importância de resultados. O empate contra o Ituano, por 1 a 1, foi o quinto jogo sem vitória no São Paulo. "O futebol é resultado. A contratação de um profissional leva em consideração o tempo. O Bauza está nesse tempo. Terá todo meu apoio para maturar o trabalho dele e dar os resultados", afirmou o novo diretor.

Cunha participou da reformulação nas categorias de base do São Paulo. No fim do ano passado, o time foi campeão da Copa do Brasil, da Copa Ipiranga no sub-20 e Copa Libertadores. O dirigente descarta grandes rupturas em relação ao trabalho da gestão anterior. "Vamos continuar o trabalho do Moreno e do Ataíde. O trabalho da base começou aqui, eu era um seguidor do Ataíde", afirmou.

O novo dirigente afirmou que ele será um representante da torcida na direção do São Paulo. "(A torcida) tem um representante na diretoria do São Paulo. Sou um torcedor, mas mais informado e querendo atender o que o torcedor espera", disse.