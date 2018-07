Novo diretor do Flu, Caetano é tratado como reforço O Fluminense trata o seu novo diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, como reforço para a temporada, com direito a manchete de destaque no site tricolor. O ex-dirigente do Vasco chega para comandar "o departamento mais importante do clube", conforme diz o próprio Flu, e ajudar não apenas a montar uma equipe forte dentro de campo como também conquistar avanços na gestão do futebol profissional.