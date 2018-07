Novo diretor diz que Fluminense procura por treinador experiente

O Fluminense apresentou nesta quinta-feira o seu novo diretor-executivo de futebol. Jorge Macedo volta às Laranjeiras após uma passagem pelo clube tricolor em 2011. Desde então, estava no Internacional. Agora, retorna com a responsabilidade de reabilitar a equipe, que vai mal na temporada e está sem treinador.

"Vamos trabalhar nos próximos dias para a contratação do técnico. O (interino) Marcão vem desempenhando um belo papel. Estamos discutindo o treinador, procurando sempre o melhor pelo Fluminense. Estamos procurando o nome que melhor se adeque. Não temos um prazo. Gostaríamos de um treinador com experiência, atento ao mercado brasileiro", disse Macedo.

Sob o comando de Marcão, o Fluminense venceu o Friburguense, por 2 a 1, na quarta-feira à noite. Macedo minimizou a falta de experiência do interino. "Acho que o Marcão é um atleta que teve muita história no Fluminense e vem desempenhando um ótimo papel como auxiliar. Fez uma preparação muito boa para o jogo, tem totais condições de dar treinamento e comandar em jogo".

PATROCINADOR

Também nesta quinta-feira o Fluminense confirmou oficialmente a rescisão contratual com a Vitton 44, marca de refresco de mate que era patrocinadora master do clube. A Vitton injetou mais de R$ 100 milhões nos clubes cariocas nos últimos quatro anos e ainda tinha contrato com Fluminense e Vasco até o fim do ano. Agora, desistiu de patrocinar clubes de futebol. De acordo com o Flu, a rescisão foi amigável.