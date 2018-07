Novo episódio na 'novela' Thiago Neves

RIO - A novela Thiago Neves e Flamengo parecia perto do fim quando diversas fontes confirmaram o acerto do clube rubro-negro com o Al Hilal, da Arábia Saudita, pela aquisição dos direitos econômicos do jogador. Mas os dias se passam e o anúncio oficial não vem, o que levou o Fluminense a outra investida sobre seu antigo meia. Pelo menos é o que voltam a garantir pessoas ligadas ao Tricolor das Laranjeiras.

Segundo tais informações, as negociações já atingiram o ponto no qual Thiago e o clube das Laranjeiras acertaram valores do possível contrato, com uma reunião que teria contado com a presença de Celso Barros, presidente da Unimed, patrocinador responsável pela manutenção das grandes estrelas do Fluminense.

O jogador e seu empresário, Léo Rabello, negaram veementemente tal notícia, através de nota. "O agente Léo Rabello e Thiago Neves esclarecem que continuam aguardando o desfecho das negociações entre Flamengo e Al Hilal, e garantem que não iniciaram negociação com qualquer outro clube brasileiro até o momento", diz a nota.

Dois fatores, no entanto, dificultam o retorno de Thiago para o Fluminense, clube pelo qual brilhou na final da Copa Libertadores de 2008, com três gols contra a LDU. O primeiro é a forte resistência de grande parte da torcida depois que o meia rejeitou o Fluminense para assinar com o Flamengo em seu retorno ao País. O segundo fator é que o time de Abel Braga tem um excesso de homens na posição de Thiago. Deco, Wagner, Lanzini, Souza, Marquinho e o jovem Lucas Patinho, todos atuam na mesma posição de Thiago.

É possível, porém, que Marquinho seja negociado, o que diminuiria a concorrência. Além disso, jogadores como Fred e Rafael Moura são amigos do apoiador. Mas o certo é que Thiago seria titular incontestável no atual elenco tricolor.

No primeiro coletivo da temporada, Abel Braga manteve a base do time titular que encerrou o Campeonato Brasileiro. As novidades foram o lateral-direito Bruno e o zagueiro Anderson, recém-contratados.

CARLETO GARANTIDO

Depois de muitas idas e vindas, finalmente o Fluminense superou os problemas burocráticos que impediam a contratação por empréstimo até o fim do ano do lateral-esquerdo Thiago Carleto, que pertence ao São Paulo.

O jogador já está em Mangaratiba, onde o elenco realiza a pré-temporada. A apresentação oficial deve ser feita nesta quinta.