Novo estádio atrasa e Tottenham ficará 1 ano sem 'casa'

De acordo com o Tottenham, as obras tiveram que ser paralisadas em razão de uma disputa judicial sobre o terreno. Assim, não há mais a possibilidade da obra do estádio, com capacidade para 56.260 espectadores, ser concluída antes do início da temporada 2017/2018.

"O clube revisou seu programa de construção, a fim de levar o menor tempo possível para construir. Isto envolve que o clube se afaste durante a construção por um período de uma temporada, para começar a o início de uma temporada, a fim de cumprir as regras do Campeonato Inglês", explicou o clube.

Assim, a direção do Tottenham já analisa qual estádio poderá abrigar partidas da equipe durante a temporada 2017/2018. Algumas das possibilidade são Wembley, de propriedade da Associação de Futebol da Inglaterra, o Estádio Olímpico de Londres, que o West Ham assumirá em 2016, e o MK Dons Stadium, em Milton Keynes.