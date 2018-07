Novo estádio do Atlético de Madrid sediará final da Liga dos Campeões em 2019

Recém-inaugurado, o novo estádio do Atlético de Madrid receberá o principal confronto do futebol europeu em 2019. Nesta quarta-feira, o Comitê Executivo da Uefa anunciou que o Estádio Wanda Metropolitano será a sede da decisão da Liga dos Campeões na temporada 2018/2019.

O estádio com capacidade para 68 mil espectadores foi inaugurado oficialmente no último sábado, com a vitória do Atlético de Madrid por 1 a 0 sobre o Málaga pelo Campeonato Espanhol. Agora o clube alentará o sonho de disputar uma decisão da Liga dos Campeões no seu estádio, após participar de duas recentes, em 2014 e em 2016 contra o rival Real Madrid, sendo derrotado em ambas.

Antes da nova casa do Atlético de Madrid, outros três estádios espanhóis já haviam recebido finais da Liga dos Campeões: Santiago Bernabéu, do Real Madrid, Camp Nou, do Barcelona, e Sánchez Pizjuán, do Sevilla.

Para ser escolhido como sede da partida previamente agendada para 1º de junho de 2019, a nova casa do Atlético de Madrid venceu a disputa com o Estádio Olímpico de Baku, que recebeu como "consolo" o direito de receber a decisão da Liga Europa de 2019.

A realização dessa final no estádio com capacidade para 70 mil pessoas em Baku ocorrerá um ano antes do local receber quatro partidas da Eurocopa de 2020, incluindo um dos confrontos das quartas de final.

Em uma disputa envolvendo sete cidades, o direito de receber a Supercopa da Europa de 2019 ficou com a Besiktas Arena, em Istambul, que também tentava receber a decisão da Liga Europa.

Nesta temporada, a decisão da Liga dos Campeões será no Estádio Olímpico de Kiev, enquanto a final da Liga Europa está agendada para o Parc Olympique Lyonnais, em Lyon.