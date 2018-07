Novo estádio do San Lorenzo se chamará Papa Francisco

O San Lorenzo já escolheu o nome de seu novo estádio. O atual campeão da Copa Libertadores da América homenageará seu torcedor mais ilustre, o Papa Francisco, anunciou o clube nesta quarta-feira em sua conta do Twitter.

"Foi aprovado o nome do futuro estádio na Avenida La Plata. Será chamado: Papa Francisco", dizia a mensagem na rede social.

O estádio ficará no Bairro de Boedo, no mesmo terreno em que ficavam antes da última ditadura militar na Argentina, entre 1976 e 1983. Depois da expropriação, o San Lorenzo passou quase 15 anos jogando em estádios de outras equipes até construir outra casa.

O atual estádio do San Lorenzo é chamado de Pedro Bidegain, um de seus primeiros presidentes, mas é conhecido popularmente como Novo Gasômetro. Agora, vai prestar tributo ao torcedor declarado, que assumiu o comando da Igreja Católica em 2013 e viu, desde então, sua equipe ganhar uma liga local e o inédito título da Libertadores, em agosto.

A diretoria do clube viajou para encontrar o pontifica no Vaticanos com os dois troféus para agradecer ao Papa pela torcida nas últimas conquistas.

A construção do estádio, que dividirá um terreno de 40 mil metros com uma cadeia de supermercados depois da restituição de posse do terreno, não tem data para começar.