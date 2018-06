Novo exame mantém Egito otimista sobre recuperação de Salah

Após a realização de um novo exame, a Federação Egípcia de Futebol mantém a esperança de ter o atacante Mohamed Salah, do Liverpool, recuperado a tempo de uma lesão no ombro esquerdo para disputar a Copa do Mundo na Rússia.

Uma segunda radiografia feita no domingo na Inglaterra "confirmou o primeiro diagnóstico", por isso a seleção mantém a "calma" em relação a Salah, segundo informou o presidente da federação, Hany Abou Rida, em comunicado.

Horas depois de sofrer a lesão na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, no sábado passado, a federação egípcia afirmou que Salah tem uma entorse no ombro.

O dirigente disse que os médicos da seleção manterão contato com os do Liverpool para preparar o tratamento e fazer "todos os esforços" para que Salah esteja apto para a estreia na Copa, contra o Uruguai, no dia 15 de junho.

Salah é a grande esperança do Egito na Copa do Mundo, torneio ao qual o país retorna pela primeira vez desde 1990. A seleção egípcia, comandada pelo argentino Héctor Cúper, está concentrada na Itália, onde disputará um amistoso na próxima sexta-feira contra a Colômbia. /EFE