Novo fornecedor de material esportivo pagará R$ 25 milhões ao Atlético-MG

BELO HORIZONTE - O presidente Alexandre Kalil anunciou na noite de terça-feira que o Atlético Mineiro assinou um novo contrato de fornecimento de material esportivo. O novo acordo renderá R$ 25 milhões em dois anos ao clube, de acordo com o dirigente, que, inicialmente, fez mistério sobre a identidade da empresa, mas depois confirmou que assinou com a Lupo.

"Fechamos o fornecedor de material esportivo, 25 milhões em 2 anos", escreveu Kalil em seu perfil no Twitter - rede de microblogs na internet, para depois de algumas horas revelar o acordo com a Lupo. "Fatura 1 bilhão: bem-vinda Lupo!", completou o dirigente atleticano.

A Topper é a atual fornecedora de material esportivo do Atlético-MG, mas o contrato com o clube se encerrará no final deste ano. Assim, após o encerramento do atual acordo, a Lupo assumirá os uniformes do time em 2013, quando voltará a disputar a Libertadores, e também em 2014.