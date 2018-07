Game mobile estrelado por Neymar será lançado nesta quinta

A partir desta quinta-feira, será disponibilizado, para dispositivos mobile com sistemas operacionais iOS, Android e Windows Phone, o novo jogo estrelado pelo craque do Barcelona, Neymar. Desenhado por Mauricio de Sousa, Neymar Jr Quest estará disponível para download gratuito.

Em parceria com a Mauricio de Sousa produções, os estúdios brasileiros Skillab e Smyowl desenvolveram o game. Com os traços do criador da Turma da Mônica, o público alvo são as crianças, mas a simplicidade do jogo estende o alcance para todas as idades: 'Há tempos a plataforma dos smartphones e tablets vem se mostrando forte nesse mercado. Usar a tecnologia aliada a entretenimento é um dos principais pilares da Turma da Mônica', afirma Marcos Saraiva, gerente comercial da área digital da Mauricio de Sousa Produções.

Na Brasil Game Show, maior feira de games de games do país, que terá início nesta quinta-feira, os curiosos poderão conferir Neymar Jr. Quest no estande da Smyowl. O jogo estará disponível nos idiomas português, inglês e espanhol.