Novo goleiro do Barcelona sofre contusão nas costas

A temporada ainda não começou, mas o Barcelona já sofre com baixas por lesão. Nesta segunda-feira, o goleiro Marc-André Ter Stegen reclamou de dores nas costas no treino vespertino e virou dúvida para o amistoso da próxima segunda e até para o início do Campeonato Espanhol, no dia 24.

O clube ainda não revelou a gravidade do problema físico. A comissão técnica espera avaliação do departamento médico para saber se poderá contar com o goleiro, um dos reforços do time para a próxima temporada, para o amistoso com o León, quando será disputado o Troféu Joan Gamper.

Ter Stegen chegou ao clube catalão nesta janela de transferências, vindo do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. Ele é uma das opções do técnico Luis Enrique para substituir Valdés, que deixou recentemente a equipe, assim como o reserva José Manuel Pinto.

Na busca pela vaga entre os titulares, Ter Stegen tem como principal concorrente o goleiro Bravo, destaque do Chile na Copa do Mundo. E vinha com vantagem nesta disputa por conta da estreia frustrada de Bravo na equipe, em amistoso disputado na semana passada. Ele falhou duas vezes no mesmo lance e acabou sendo decisivo na derrota para o Napoli.

Luis Enrique vinha testando os dois goleiros como titular nos últimos amistosos. E agora Bravo poderá ter a chance de se redimir no gol do time catalão, caso Ter Stegen fique fora por algumas semanas, em razão da contusão nas costas.